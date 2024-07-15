ChatGPT повысил креативность писателей

Science Advances: генеративный ИИ повысил креативность писателей

Ученые Школы бизнеса Эксетерского университета, Института науки о данных и искусственного интеллекта, а также Школы менеджмента Калифорнийского университета выяснили, что генеративный ИИ повышает креативность писателей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

В исследовании приняли участие 300 человек, которые должны были написать короткую историю из восьми предложений для молодежной аудитории. Участников разделили на три группы: одной группе не разрешалось пользоваться ИИ, вторая группа использовала ChatGPT для получения одной начальной идеи, а третья группа могла выбрать до пяти идей, сгенерированных ИИ.

Затем ученые набрали 600 человек для оценки качества историй, в том числе их новизны и полезности, то есть насколько они подходят целевой аудитории и можно ли их развить для дальнейшей публикации.

Те, кто использовал генеративный ИИ, создали истории, которые были на 26,6 процента лучше написаны и на 15,2 процента менее скучны. Писатели, которые имели более широкий доступ к ИИ, продемонстрировали наибольший прирост креативности: их истории получили на 8,1 процента больше баллов за новизну и на 9 процентов больше баллов за полезность.

Однако более креативные писатели извлекли наименьшую пользу из идей ИИ, поэтому генеративный интеллект уравнивал творческий потенциал менее и более креативных людей. Однако результаты исследования предупреждает также о риске потери коллективной новизны. Истории, созданные с помощью ИИ, оказались менее разнообразными и более схожими между собой. Сходство между писателями, чьи истории использовали одну генеративную идею ИИ, увеличилось на 10,7 процента по сравнению с группой, которая не использовала ИИ.

Авторы предупреждают, что, несмотря на положительное влияние генеративного ИИ на индивидуальное творчество, его широкое использование может привести к снижению уникальности и разнообразия в коллективном творчестве.