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13:02, 15 июля 2024Экономика

Денежные переводы россиян в соседнюю страну резко упали

Нацбанк Грузии: объем денежных переводов из РФ упал в 3,49 раза в январе-июне

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам первой половины 2024 года суммарный объем денежных переводов из России в Грузию сократился в 3,49 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и составил 321,8 миллиона долларов. О резком падении подобных операций сообщает ТАСС со ссылкой на данные Нацбанка республики.

В июне россияне перевели в Грузию в общей сложности 48,8 миллиона долларов. В сравнении с маем показатель увеличился на 700 тысяч. Однако за первые шесть месяцев сложилась противоположная динамика, уточнили в регуляторе.

Для сравнения: в первой половине 2023 года объем переводов из РФ составил более 1,1 миллиарда долларов. Таким образом, результат того же периода 2024-го оказался на 778,2 миллиона ниже.

Несмотря на спад, Россия сохранила за собой первое место по объемам денежных переводов в Грузию. На второй строчке расположилась Италия (275,8 миллиона долларов, плюс 9,6 процента год к году), а топ-3 замкнули США (266,5 миллиона, плюс 32,7 процента).

Ранее в Нацбанке Грузии сообщили о падении объемов денежных переводов из России в республику на 26 процентов по итогам 2023 года. За 12 месяцев граждане РФ совершили подобных операций на общую сумму более чем в 1,5 миллиарда долларов.

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