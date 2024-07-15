Экс-аналитик ЦРУ назвал виновных в допуске покушения на Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Секретная служба виновата в покушении на Трампа

Секретная служба несет ответственность за покушение на кандидата от республиканцев Дональда Трампа, потому что они не провели должную работу по контролю безопасности, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, службе надо было провести полную проверку не только места проведения мероприятия, но и всего периметра. «В таких ситуациях нужно иметь обзор со всех сторон, по крайней мере, на 500 ярдов (457 метров — прим. "Ленты.ру"), на людей, которые потенциально могут сделать выстрел — и даже больше этого расстояния», — сказал он, добавив, что на крыше, откуда произошел выстрел, должен был находиться агент.

Джонсон заключил, что либо Секретная служба некомпетентна. либо была замешана в планировании покушения.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Кандидата в президенты во время покушения могло спасти движение головой перед выстрелом.

