ФАС возбудила дело в отношении Инстасамки за совместный клип с банком

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-Банка и Инстасамки за совместный клип. Материалы содержатся в базе ведомства. Основанием для возбуждения дела послужило заявление гражданина, который пожаловался на ролик к песне «Альфа-самка».

Спорным ФАС сочла такие строки: «Да, я альфа-самка с картой Альфа-Банка. Я трачу без тормозов, у меня есть карта. С "Альфой" я богата, я трачу без тормозов». Дело возбуждено по закону «О рекламе», по нему предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Как отмечает ТАСС, в этом ролике есть сразу несколько нарушений. Во-первых, в рекламе не должно быть бранных слов, а также оскорблений официальных государственных символов. Во-вторых, при рекламе банковских услуг нужно указывать наименование оказывающего такие услуги, а подобных сведений в клипе не было.