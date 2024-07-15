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17:00, 15 июля 2024Экономика

ФАС возбудила дело в отношении Инстасамки

ФАС возбудила дело в отношении Инстасамки за совместный клип с банком

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-Банка и Инстасамки за совместный клип. Материалы содержатся в базе ведомства. Основанием для возбуждения дела послужило заявление гражданина, который пожаловался на ролик к песне «Альфа-самка».

Спорным ФАС сочла такие строки: «Да, я альфа-самка с картой Альфа-Банка. Я трачу без тормозов, у меня есть карта. С "Альфой" я богата, я трачу без тормозов». Дело возбуждено по закону «О рекламе», по нему предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Как отмечает ТАСС, в этом ролике есть сразу несколько нарушений. Во-первых, в рекламе не должно быть бранных слов, а также оскорблений официальных государственных символов. Во-вторых, при рекламе банковских услуг нужно указывать наименование оказывающего такие услуги, а подобных сведений в клипе не было.

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      Платон Щукин
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