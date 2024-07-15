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07:00, 15 июля 2024Ценности

Известную модель засняли в купальнике на отдыхе

Популярную ирландскую модель Вог Уильямс засняли в зеленом купальнике на море
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dominic Lipinski / Getty Images

Популярная ирландская модель Вог Уильямс попала в объективы папарацци на отдыхе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы засняли 38-летнюю манекенщицу в компании супруга Спенсера Мэтьюза. Семейная пара проводила время на море.

На размещенных снимках Уильямс в зеленом раздельном купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса. Помимо этого, она надела широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Ее муж, в свою очередь, предстал в черно-белых плавательных шортах.

Ранее в июле Алеся Кафельникова снялась в прозрачном платье без нижнего белья. На размещенном в сторис снимке 25-летняя манекенщица предстала в белом изделии, который был оформлен высоким разрезом спереди и глубоким декольте до пупка.

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      Екатерина Ештокина
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