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18:25, 15 июля 2024Россия

Кадыров впервые прокомментировал взрыв с пятью погибшими в Чечне

Глава Чечни Кадыров выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Чечне
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал взрыв в республике, жертвами которого стали пять человек. Сообщение глава российского региона разместил в Telegram.

Взрыв на строительстве Башенной гидроэлектростанции (ГЭС) прогремел в Итум-Калинском районе республики 15 июля.

Кадыров сообщил, что в результате ЧП травмы получили 26 человек, еще пятерых спасти не удалось. Такие же цифры были ранее озвучены в появившихся в сети публикациях.

Среди пострадавших также есть жители соседнего с Чечней Дагестана, отметил Кадыров. Он поблагодарил руководство этой республики за готовность оказать помощь. Ранее помочь в ликвидации последствий ЧП пообещал глава Дагестана Сергей Меликов.

Происшествие на объекте напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности, подчеркнул Кадыров. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления получившим травмы.

Ранее в чеченском управлении Следственного комитета «Ленте.ру» сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ЧП на строительстве ГЭС. Дело возбудили по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).

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      Алан Босиков
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