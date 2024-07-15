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14:31, 15 июля 2024Россия

Появились подробности о мощном взрыве в Чечне

Shot сообщил, что взрыв в Чечне произошел на строительстве Башенной ГЭС

Кадр: Telegram-канал SHOT

Прогремевший в Чечне мощный взрыв произошел на строительстве Башенной гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Чанты-Аргун в Итум-Калинском районе. Подробности о происшествии появились у Telegram-канала Shot.

По информации издания, 15 июля около 8:30 утра по московскому времени при выполнении сварочных работ на объекте взорвался сначала один баллон с газом, а затем еще несколько емкостей, стоявших рядом.

Ранее в сети появилось видео с места взрыва. На кадрах видно разбросанные на большом радиусе обломки, засыпавшие дорогу, и поврежденную технику. Помимо этого, на возвышении справа от предполагаемого места взрыва поднимается столб дыма.

О взрыве на стройке в Чечне стало известно днем 15 июля. По последним данным, пострадали 26 человек, еще пятерых спасти не удалось. Все они работали на объекте. Часть раненых отправили в Шатойскую больницу, где получивших легкие и средние травмы осмотрят медики. Пациентов с тяжелыми ранениями эвакуируют в республиканскую больницу в Грозный.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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