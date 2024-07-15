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17:08, 15 июля 2024Силовые структуры

По факту взрыва на стройплощадке ГЭС в Чечне возбудили дело

В Чечне следователи возбудили дело по факту взрыва на стройплощадке ГЭС

Кадр: Ruptly

В Чечне следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовых баллонов на строительной площадке в селе Башин-Кали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).

15 июля на строительной площадке гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Чанты-Аргун в селе Башин-Кали Итум-Калинского района сдетонировали баллоны с газом. В результате пострадали 26 человек. Еще пять человек спасти не удалось.

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