Казахстан захотел запретить ввоз в ЕАЭС старых автомобилей

Казахстан предложит запретить ввозить в ЕАЭС автомобили старше семи лет

Власти Казахстана захотели запретить ввоз в страну старых автомобилей. Об этом со ссылкой на директора департамента интеграции и международного сотрудничества министерства промышленности республики Адилбека Бектибаева пишет ТАСС.

Речь идет об авто старше семи лет. Для ограничения их поставок в Казахстан предлагается принять такие меры на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ходе публичных слушаний в Астане Бектибаев рассказал, что такое предложение поступило от участников рабочей группы министерства промышленности страны. «Мы рады бы это сделать, и, соответственно, мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для внесения таких изменений в техрегламент», — отметил он.

Бектибаев объяснил, что если все пять стран союза поддержат такое предложение, то транспортные средства старше семи лет не будут ввозиться на территорию ЕАЭС в целом. Кроме того, министерство промышленности Казахстана намерено внести изменения во все нормативно-правовые акты, чтобы не позволять гражданам республики импортировать автомобили не для личного пользования.

Ранее МВД России разработало поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств, которые ужесточат условия перепродажи на территории РФ автомобилей, ввезенных в страну. Согласно документу, в случае продажи ввезенного для личного пользования авто в течение года новому владельцу транспортного средства могут отказать в его постановке на учет до уплаты утильсбора по повышенному, коммерческому тарифу (от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей).