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09:39, 15 июля 2024Спорт

Мать российской фигуристки пожаловалась на травлю в школе Плющенко

Мать российской фигуристки Парсеговой пожаловалась на травлю в школе Плющенко
Евгений Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Наталья Парсегова, мать российской фигуристки Арины Парсеговой, пожаловалась на травлю во время занятий ее дочери в школе «Ангелы Плющенко». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Парсеговой-старшей, травлю организовала Людмила Сарновская, у которой в академии занимаются три ребенка. «Моего ребенка хотели вышвырнуть из зала, потому что, по мнению одной из мам, она не должна была там тренироваться вместе с ее ребенком. Мне приходилось своим телом закрывать проход», — заявила мать фигуристки.

Наталья Парсегова подчеркнула, что травля стала одной из причин ухода дочери из «Ангелов Плющенко» в группу Этери Тутберидзе. Теперь школа хочет через суд взыскать с семьи 1,9 миллиона рублей за нарушение контракта. Слушания состоятся 17 июля.

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» была основана в 2017 году. Руководителем школы является двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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      Алексей Гусев
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