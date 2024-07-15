Минобороны заявило об отсутствии призывников в новых регионах России

Минобороны: военнослужащие по призыву не направлялись в новые регионы России

Военнослужащие, поступившие в ряды Вооруженных сил (ВС) России за весенний призыв, не направлялись в новые регионы страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны страны.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», — говорится в сообщении.

Там добавили, что большая часть призывников была зачислена в учебные заведения и воинские части, где бойцы будут осваивать современную военную технику, а также получат военно-учетную специальность.

В этот же день оборонное ведомство сообщило о завершении весеннего призыва в стране. Там рассказали, что срочники имели право выбрать службу в различных видах войск с учетом их состояния здоровья и результатов психологического отбора.

11 июля глава Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов заверил, что срочников осеннего призыва не будут отправлять в зону специальной военной операции. По словам Картаполова, отношение властей к этому вопросу не изменилось.