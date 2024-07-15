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13:59, 15 июля 2024Мир

Начальник охраны Ельцина назвал главную ошибку службы безопасности Трампа

Охранник Ельцина Коржаков: сотрудников службы безопасности Трампа было мало
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Evan Vucci / AP

Начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков назвал главную ошибку службы безопасности 45-го американского лидера и кандидаты в президенты Дональда Трампа. Комментируя «Ленте.ру» совершенное на Трампа покушение, Коржаков подчеркнул, что на мероприятии, где произошло нападение, было слишком мало сотрудников службы безопасности с учетом количества людей.

«И было всего два снайпера, и, конечно, плохо действовали полицейские, когда появился там человек (нападавший — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил Коржаков.

У Трампа была Секретная служба, но по количеству, конечно, было мало человек, это однозначно. Снайперов должно быть больше во время такого большого мероприятия. Они физически не могли охватить все пространство

Александр Коржаковначальник охраны первого президента России Бориса Ельцина

Покушение на бывшего президента США произошло 13 июля. Стрелка ликвидировали в 140 метрах от трибуны, где выступал политик. Позднее сообщалось, что дома и в машине у стрелка нашли взрывные устройства.

В свою очередь, Трамп заявил, что Секретная служба проделала фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка. «Они уложили его одним выстрелом прямо между глаз», — рассказал кандидат в президенты США, указав на свою переносицу.

Трамп также подчеркнул, что, несмотря на попытку покушения, он хотел продолжить свое выступление на митинге, однако агенты Секретной службы уговорили его уйти и отправиться в больницу.

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      Кирилл Садовский
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