Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:05, 15 июля 2024Мир

На Западе раскрыли планы США открыть второй фронт против России

Экономист Робертс: США хотят открыть в Грузии второй фронт против России

Фото: Larry Downing / Reuters

США хотят открыть в Грузии второй фронт против России. Планы Вашингтона раскрыл экономист и бывший помощник главы Минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Конфликт на Украине полностью организован Вашингтоном. Он пытается обвинить в этом Россию, но сам его подстроил. А сейчас мы видим, как неправительственные организации, которые он финансирует в Грузии, пытаются устроить там цветную революцию», — сказал он.

По его словам, США не отказываются от агрессивной политики в отношении России.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) Российской Федерации заявили, что в США дали указания оппозиции в Грузии готовиться к протестам в стране по случаю выборов в парламент. Отмечается, что пробивной силой против действующей власти станет население Тбилиси, которое участвовало на протестных акциях против принятия закона об иноагентах.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетный генерал Попов вышел из СИЗО. У здания суда его ждала группа поддержки

      Первый «бананас» созрел в российском регионе

      Названы четыре разрушающие любые отношения черты характера

      США озвучили свою позицию по присутствию России на саммите по Украине

      На Западе раскрыли планы США открыть второй фронт против России

      В России стало сложнее купить маленькую квартиру

      Подмосковный депутат получал взятки от бизнесменов и попал под следствие

      Российский фестиваль побил сразу два рекорда

      Госдеп прокомментировал покушение на Трампа

      Россиянин едва не стал спонсором терроризма из-за продажи карты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше