Экономист Робертс: США хотят открыть в Грузии второй фронт против России

США хотят открыть в Грузии второй фронт против России. Планы Вашингтона раскрыл экономист и бывший помощник главы Минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Конфликт на Украине полностью организован Вашингтоном. Он пытается обвинить в этом Россию, но сам его подстроил. А сейчас мы видим, как неправительственные организации, которые он финансирует в Грузии, пытаются устроить там цветную революцию», — сказал он.

По его словам, США не отказываются от агрессивной политики в отношении России.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) Российской Федерации заявили, что в США дали указания оппозиции в Грузии готовиться к протестам в стране по случаю выборов в парламент. Отмечается, что пробивной силой против действующей власти станет население Тбилиси, которое участвовало на протестных акциях против принятия закона об иноагентах.