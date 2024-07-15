Назван самый выгодный формат отдыха в Анапе

АТОР: отдых в Анапе в отелях «все включено» получается выгоднее питания в городе

Для семей с детьми отдых в отелях Анапы, работающих по системе «все включено», получается выгоднее отдыха в гостиницах с завтраками и питания в городе. Самый удобный формат проведения отпуска на популярном российском курорте назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В источнике говорится, что семья из трех человек потратит на десятидневный отдых в Анапе в начале августа около 119–147 тысяч рублей, если выберет трехзвездочный отель только с завтраками и будет питаться в заведениях города. Размещение в четырехзвездочном отеле с завтраками будет стоить дороже — от 164 до 186 тысяч рублей. При этом, если такая семья будет жить в сетевом четырехзвездочном отеле «все включено», отпуск обойдется ей от 120 тысяч рублей.

«Примерно такая же ситуация и с размещением семей из четырех человек (с двумя детьми): отдых в Анапе в отелях "все включено" для них тоже получается выгоднее питания в городе», — отметили в АТОР.

Ранее гости четырехзвездочного отеля в Анапе остались без электричества больше чем на сутки, устроили бунт и попали на видео. Автор ролика пожаловался, что отдыхающие не могут даже воспользоваться туалетами.

