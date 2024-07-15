Немецкие снайперы засветились в зоне СВО. Где они воюют?

Spiegel: в боях за Часов Яр за ВСУ вооют немецкие снайперы

Стало известно, что в боях за Часов Яр под Донецком на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие немецкие наемники. Кадры, подтверждающие это, опубликованы на YouTube-канале Der Spiegel.

«С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона», — отмечают авторы канала.

На видео 49-летний снайпер по имени Отто из Баварии рассказывает, что начал воевать в рядах ВСУ в 2022 году. Немецкий наемник действовал вместе с украинскими пехотными отрядами на линии боевого соприкосновения. По его словам, незадолго до съемки он был ранен. После лечения в госпитале военный снова отправился на передовую.

Отмечается, что изначально Отто был подрывником, впоследствии прошел снайперскую подготовку в бундесвере. Еще до начала СВО он несколько раз посещал Украину, а теперь воюет на стороне ВСУ в районе Часова Яра.

При этом сражение за город военные эксперты называют главной битвой на линии фронта.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Новая группа наемников из Франции прибыла в Харьков

О пополнении рядов ВСУ европейскими наемниками сообщается регулярно. Так, ранее в июле в Харьков прибыла новая группа наемников из Франции. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наемников», — сказал он, отметив, что иностранные военные находятся в районе на востоке города.

Ранее Лебедев также рассказал, что в пригороде Одессы был уничтожен склад с боекомплектом. Он отметил, что в обозначенном районе также могли находиться британские инструкторы.

Кроме того, расчет FPV-дронов десантников группировки «Днепр» Российской армии уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, где находились иностранные наемники. Командир расчета с позывным Якудза рассказал, что в процессе работы подразделение часто наблюдает на фронте присутствие таких наемников, а украинская армия на херсонском направлении, где находится расчет, часто применяет иностранное вооружение — гаубицы М777, французские самоходные артустановки CAESAR.

СК России привлек к ответственности 714 иностранных наемников

Ранее в июле первый заместитель председателя Следственного комитета (СК) России Эдуард Кабурнеев доложил, что ведомство вынесло постановления о привлечении к ответственности 714 иностранных наемников, принявших участие в боевых действиях на стороне украинской армии.

По его словам, 422 обвиняемых иностранца находятся в розыске. Кроме того, для вынесения заочных приговоров в суд направлены дела еще пятерых наемников. Это Нурин Абдельфетах из Австралии, Луадах Кусеил из Алжира, Мишлер Джастин Эллиот и Рид Тревор Рауди из США, Юрис Юрашс из Латвии.

СК России получил сведения, что Киев вербует наемников с помощью интернета — для этих целей были созданы ресурсы и организована работа диппредставительств страны за рубежом.

Фото: Christian Spicker / imago-images / Globallookpress.com

Так, колумбиец Мигель Анхель Монтилла дал показания, что нашел данные о легионе в сети. Далее он через мессенджер получил инструкции и выехал на Украину, где после пяти дней обучения стрельбе его направили на охрану объекта. Там иностранец вступил в бой с российскими войсками и сдался в плен.

Всего же, по данным ведомства, в боевых действиях на стороне Украины участвуют свыше 2 тысяч иностранных наемников из 71 страны.

Немецкий наемник жаловался на плохое отношение к иностранцам в ВСУ

Оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч рассказал, что иностранные наемники в рядах ВСУ открыто кричат в радиоэфире.

По его словам, они громко сообщают о потерях и необходимости срочной эвакуации раненых. Благодаря этому в режиме реального времени операторы разведки «Торн» группировки войск «Север» перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных ВСУ.

Еще в прошлом году бывший немецкий наемник Йонас Краценберг рассказал, что на Украине к иностранным наемникам относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим.

Он заявил, что немецкая армия намного профессиональнее украинской, а «управление в Германии на очень высоком уровне». При этом, по его словам, украинцы непостоянны и пластичны в своих решениях. «Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации», — раскритиковал он службу в украинской армии.

Кроме того, Краценберг пожаловался на низкое жалованье наемников. По его словам, командиры используют иностранцев в качестве «пушечного мяса».