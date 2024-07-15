Обезвреженный над Россией БПЛА повредил емкость для хранения нефти

Обезвреженный над Орловской областью беспилотник упал на территории нефтебазы

В Орловской области обезвреженный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил емкость для хранения нефти. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Утром о перехвате дрона сообщил глава Орловской области Андрей Клычков.

В сообщении местных властей уточняется, что БПЛА упал на территорию топливно-энергетического комплекса в населенном пункте Малая Саханка. Повреждения вследствие падения дрона там назвали незначительными. Пострадавших также нет.

В ночь на 15 июля Вооруженные силы Украины атаковали сразу семь российских регионов — Адыгею, Краснодарский край, а также Тамбовскую, Брянскую, Ростовскую, Белгородскую и Орловскую области. В Адыгее и Тамбовской области целями атак стали нефтеперерабатывающие предприятия, там начались пожары. В Краснодарском крае беспилотник ВСУ полностью разрушил жилой дом.