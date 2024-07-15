Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 15 июля 2024Россия

Обезвреженный над Россией БПЛА повредил емкость для хранения нефти

Обезвреженный над Орловской областью беспилотник упал на территории нефтебазы

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Орловской области обезвреженный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил емкость для хранения нефти. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Утром о перехвате дрона сообщил глава Орловской области Андрей Клычков.

В сообщении местных властей уточняется, что БПЛА упал на территорию топливно-энергетического комплекса в населенном пункте Малая Саханка. Повреждения вследствие падения дрона там назвали незначительными. Пострадавших также нет.

В ночь на 15 июля Вооруженные силы Украины атаковали сразу семь российских регионов — Адыгею, Краснодарский край, а также Тамбовскую, Брянскую, Ростовскую, Белгородскую и Орловскую области. В Адыгее и Тамбовской области целями атак стали нефтеперерабатывающие предприятия, там начались пожары. В Краснодарском крае беспилотник ВСУ полностью разрушил жилой дом.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на граждан кредиты

      В России испытали защищающее от FPV-дронов одеяло

      Орбан продолжит свою миротворческую миссию по Украине

      В Индии состоялась свадьба века. На нее потратили 600 миллионов долларов, за торжеством следил весь мир. Как оно прошло?

      Смолов заявил о желании вернуть в «Краснодар» Мамаева

      Глава Рособрнадзора призвал брать в школы детей мигрантов только при одном условии

      Обезвреженный над Россией БПЛА повредил емкость для хранения нефти

      Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа

      Месси обновил собственный мировой рекорд по числу завоеванных титулов

      Актера Смольянинова в Берлине обматерил российский болельщик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше