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08:23, 15 июля 2024Россия

Украинский БПЛА обезвредили в Орловской области

Клычков: украинский БПЛА был обезврежен средствами РЭБ в Орловской области

Фото: Abed Rahim Khatib / Global Look Press

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был обезврежен российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Орловской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По его информации, в результате произошедшего рано утром на территории Орловского муниципального округа никто из мирных граждан не пострадал. Значительных разрушений на земле также удалось избежать, отметил глава.

«На месте происшествия работают оперативные службы», — уточнил Клычков. Других подробностей об инциденте он не привел.

В конце мая стало известно о падении украинского дрона на на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области. Тогда оказалась повреждена часть фасада административного здания.

Три сотрудника заправки пострадали, еще одного медикам спасти не удалось, рассказали власти Орловской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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