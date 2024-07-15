Певица Бьянка подала в суд на Sony Music

Певица Бьянка подала в суд на российское подразделение лейбла Sony Music

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) подала в суд на российское подразделение музыкального лейбла Sony Music, ушедшего из страны. Слова артистки приводит Telegram-канал «Звездач».

Заявление певицы к отечественному подразделению лейбла ООО «Коала Мьюзик» поступило в Арбитражный суд Москвы. Липницкая заявила, что со стороны лейбла не были выполнены в полном объеме условия контракта.

«Речь о каталоге с альбомами "Русский народный RnB", "38 Замков", сингле "Про лето" и других. Требования — компенсация убытков и расторжение. Более не намерена с этим лейблом сотрудничать», — пояснила исполнительница.

Ранее Бьянка рассказала, что решила отменить три концерта в Германии. Причиной стало пренебрежительное отношение со стороны организаторов к артистке и ее команде. По ее словам, они не смогли выполнить требования райдера.