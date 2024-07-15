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09:04, 15 июля 2024Наука и техника

Предложено новое определение планеты

Planetary Science Journal: предложено новое определение планеты

Фото: NASA / Unsplash

Ученые-планетологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили новое определение планеты, чтобы заменить устаревшее определение, принятое Международным астрономическим союзом (МАС) в 2006 году. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Planetary Science Journal.

Новое определение планеты включает в себя небесные тела, вращающиеся вокруг звезд за пределами Солнечной системы. Согласно предложению, планетой будет считаться небесное тело, которое вращается вокруг одной или нескольких звезд, коричневых карликов или звездных остатков и имеет массу более 10 в 23-й степени килограммов, но менее 13 масс Юпитера.

Исследователи использовали математический алгоритм для анализа свойств объектов в Солнечной системе. Были выявлены свойства, общие для планет, что позволило определить критерии, по которым объект можно отнести к планете. Одним из ключевых свойств является динамическое доминирование, при котором объект обладает достаточной гравитацией, чтобы расчистить себе путь, накапливая или выталкивая более мелкие объекты поблизости.

Новое определение планеты устраняет требование о сферической форме, поскольку дальние планеты редко можно наблюдать достаточно подробно, чтобы с уверенностью определить их форму. Вместо этого акцент сделан на массе как на наиболее легко измеряемой величине. Согласно анализу, небесные тела, превышающие 10 в 21-й степени килограммов, как правило, круглые.

Официальное изменение определения планеты Международным астрономическим союзом может занять несколько лет, но предложенные изменения уже сейчас стимулируют научные дискуссии.

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      Александр Еникеев
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