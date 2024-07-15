Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:43, 15 июля 2024Ценности

Популярный актер похвастался пришитой Блейк Лайвли деталью на джинсах

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли. Фото: Giada Papini Rampelotto / EuropaNe / Globallookpress.com

Американская актриса Блейк Лайвли вручную усовершенствовала джинсы коллеги по фильму. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость поделилась снимками с закрытого показа фильма «Все закончится с нами», в котором сыграла одну из главных ролей. На размещенных кадрах она показала процесс подготовки актерского состава к выходу на красную дорожку.

В описании к публикации Лайвли рассказала, что ей пришлось пришить одну деталь на джинсы популярного актера Брэндона Скленара, который также принял участие в съемках. Так, на одном из кадров она продемонстрировала, как пришивает на задние карманы его штанов аппликацию в виде цветов. На другом снимке Скленар похвастался проделанной работой, повернувшись к камере спиной.

В июне сообщалось, что Блейк Лайвли появилась на публике в необычном наряде за сотни тысяч рублей. Тогда знаменитость вышла в свет в белой майке и рваных джинсах люксового бренда Valentino.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкие снайперы засветились в зоне СВО. Где они воюют?

      Налоговая заблокировала счета популярного российского блогера из-за миллионных долгов

      Двух украинцев осудят за покушение на блогера-волонтера из Феодосии

      Пенсии тысяч россиян увеличат из-за работы на Украине

      Девушка спасла пострадавших в двух автомобильных авариях за один день

      Выбросившая в чемодане тело сына россиянка планировала суицид из-за долгов

      50 Cent поместил Трампа на обложку альбома

      В России выявили тысячи случаев контрабанды валюты

      Зеленский высказался об участии представителей России во втором мирном саммите

      В России сравнили цены местных и импортных яблок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше