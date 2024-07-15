Популярный актер похвастался пришитой Блейк Лайвли деталью на джинсах

Американская актриса Блейк Лайвли вручную усовершенствовала джинсы коллеги по фильму. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость поделилась снимками с закрытого показа фильма «Все закончится с нами», в котором сыграла одну из главных ролей. На размещенных кадрах она показала процесс подготовки актерского состава к выходу на красную дорожку.

В описании к публикации Лайвли рассказала, что ей пришлось пришить одну деталь на джинсы популярного актера Брэндона Скленара, который также принял участие в съемках. Так, на одном из кадров она продемонстрировала, как пришивает на задние карманы его штанов аппликацию в виде цветов. На другом снимке Скленар похвастался проделанной работой, повернувшись к камере спиной.

В июне сообщалось, что Блейк Лайвли появилась на публике в необычном наряде за сотни тысяч рублей. Тогда знаменитость вышла в свет в белой майке и рваных джинсах люксового бренда Valentino.