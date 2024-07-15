После покушения на Трампа акции его компании подорожали

NASDAQ: акции компании Трампа резко подорожали после покушения

После покушения на бывшего президента США Дональда Трампа акции его компании Trump Media & Technology Group (TMTG) выросли в цене на 76,43 процента, до 54,5 долларов за штуку. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные NASDAQ.

Ближе к полудню подорожание замедлилось. На 12:52 мск эти ценные бумаги стоили чуть больше 47 долларов за акцию.

Как отмечает Reuters, на 25 июня Трамп владел контрольным пакетом акций компании стоимостью около 3,8 миллиарда долларов. TMTG — это материнская компания социальной медиа-платформы Truth Social.

Эксперты Bloomberg напомнили, что с конца мая 2024 года акции TMTG упали на 37 процентов.

Как заявил американист Малек Дудаков, после покушения шансы Трампа победить на ноябрьских выборах заметно выросли. Впрочем, он был фаворитом и до инцидента.