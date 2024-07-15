69-я параллель
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15:23, 15 июля 202469-я параллель

Правительство России поддержало расширение программы арктического гектара

Российский кабмин в целом поддержал расширение программы арктического гектара

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

Правительство России в целом поддержало расширение программы арктического гектара. Об этом сообщает ТАСС.

Из резолюции следует, что кабмин одобряет увеличение числа районов, в которых действует программа на два района Ханты-Мансийского автономного округа, однако возвращает проект с указаниями к доработке.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в заключении правительства.

Программа, по которой россияне могут получить в пользование гектар земли, работает уже более шести лет — с 2016 года. С августа 2021 года она распространилась на территорию Арктической зоны России.

Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями.

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      Марк Леонов
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