Правительство России поддержало расширение программы арктического гектара

Российский кабмин в целом поддержал расширение программы арктического гектара

Правительство России в целом поддержало расширение программы арктического гектара. Об этом сообщает ТАСС.

Из резолюции следует, что кабмин одобряет увеличение числа районов, в которых действует программа на два района Ханты-Мансийского автономного округа, однако возвращает проект с указаниями к доработке.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в заключении правительства.

Программа, по которой россияне могут получить в пользование гектар земли, работает уже более шести лет — с 2016 года. С августа 2021 года она распространилась на территорию Арктической зоны России.

Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями.