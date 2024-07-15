Военный эксперт дал оценку перспективам разработки Украиной собственных дальнобойных ракет

Военный эксперт Глазунов: создание собственных дальнобойных ракет не поможет ВСУ

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов дал оценку перспективам разработки Киевом собственных ракет дальнего радиуса действия. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что создание подобного вооружения не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский говорил, что в стране происходит разработка собственных дальнобойных ракет. «Кроме дронов, да, мы занимаемся другими системами, которые дадут нам возможность быть более дальнобойными. Разработки есть», — заявил украинский лидер.

«Если у Киева будут эти технологии, конфликт продлится еще дольше. У Киева нет ресурсов, Киев сопротивляется только благодаря тому, что ему поставляют вооружения. Как только появляется какая-то задержка поставок, ВСУ сразу отступают, потому что им нечем сражаться», — считает Глазунов.

Эти ракеты не будут планово поставляться, они выстрелят пару раз и все. Стратегически это ни к какому успеху Киев не приведет и никак не изменит ситуацию на поле боя Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

15 июля Зеленский заявил, что Украина получит членство в НАТО после окончания вооруженного конфликта с Москвой. Он добавил, что после окончания конфликта в соответствии со стандартным протоколом, регулирующим присоединение к военному блоку нового государства, членство Киева в альянсе будут должны одобрить все страны — участницы НАТО.

Он также добавил, что НАТО должна сбивать российские ракеты, чтобы не остаться без газа зимой. Зеленский объяснил просьбу к Польше сбивать ракеты Вооруженных сил (ВС) России в воздушном пространстве Украины. Он отметил, что в западных регионах Украины располагаются крупные газохранилища.