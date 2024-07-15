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15:38, 15 июля 2024Экономика

Россиян призвали отказаться от отопления ради экономии

Депутат Гаврилов: счетчики и вилки с выключателями помогут россиянам экономить

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летом россияне могут сэкономить на коммунальных платежах, установив счетчики, вилки с выключателями, а также отказавшись от отопления. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его рекомендации цитирует «Российская газета».

По его словам, счетчики воды и электроэнергии непременно нужно поставить, так как в период отпусков потребление падает до минимума, а значит, разница между нормативом и реальным расходом окажется серьезной.

Кроме того, парламентарий посоветовал скорректировать свой график так, чтобы все дела приходились на светлое время суток. Тогда можно меньше тратиться на искусственное освещение. Меньше придется платить и в том случае, если заменить все лампочки в доме на энергосберегающие или светодиодные. Их потребление требует в пять-десять раз меньше электричества.

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Еще один способ экономии — выключать из розеток все электроприборы, уезжая на дачу или в отпуск. Кстати, обычные вилки стоит заменить на их аналоги с выключателями. С их помощью, как полагает Гаврилов, легче контролировать бесполезную работу техники. Пользуясь кондиционером, стоит закрывать окна и опускать жалюзи. Еще больше можно сэкономить, если пользоваться обычным вентилятором.

Гаврилов напомнил, что в некоторых городах отопление не отключают в мае. Поэтому, если обстоятельства позволяют, лучше самостоятельно ограничить поступление воды в батареи и потом не забыть передать показания теплосчетчика в управляющую компанию.

Также депутат посоветовал россиянам временно отключать стационарный телефон, интернет и кабельное телевидение в случае продолжительных отъездов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что, согласно постановлению правительства РФ №354, если россиянин отсутствовал в квартире больше пяти дней подряд, он может потребовать перерасчета платы за некоторые коммунальные услуги. Для перерасчета следует составить соответствующее заявление и подтвердить свое отсутствие. Для этих целей подойдут командировочное удостоверение, билеты на транспорт и другие документы.

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