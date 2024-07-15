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20:52, 15 июля 2024Силовые структуры

Россиянин едва не стал спонсором терроризма из-за продажи карты

В Петербурге суд оправдал обвиненного в финансировании терроризма россиянина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге освободили из-под стражи россиянина Игоря Сиоика, обвиненного в финансировании полка «Азов» (признан в России террористическим и запрещен). Об этом в понедельник, 15 июля, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Как установил суд, обвиняемый создал юрлицо на гражданина Молдавии, оформив на него банковскую карту. За это иностранец заплатил россиянину 20 тысяч рублей. Позже молдаванин перевел на карту деньги и затем отправил 130 000 рублей якобы в качестве финансовую помощи «Азову». Но при разборе ситуации в суде выяснилось, что в тот момент, когда средства ушли террористам, сам он находился далеко от места проведения транзакции.

За незаконное образование юридического лица суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в колонии-поселении и, с учетом содержания под стражей, освободил фигуранта в связи с поглощением назначенного судом наказания временем нахождения под стражей.

8 июля сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) следователи предъявили обвинение гражданке Украины, которая перечисляла деньги «Азову» и «Правому сектору» (запрещенная в России экстремистская организация).

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      Владимир Седов
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