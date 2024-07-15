Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 15 июля 2024Россия

Россиянин оказался в больнице с пробитой головой после отдыха в пабе

Житель Петербурга оказался в больнице с пробитой головой после отдыха в пабе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга оказался в больнице с пробитой головой после отдыха в ирландском пабе. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, 43-летний россиянин пришел в заведение на шоссе Революции. Там он познакомился с 34-летним посетителем, вместе они начали выпивать.

Внезапно между мужчинами возникла ссора. Младший гость достал биту и ударил ей оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и гематомы. Пациента поместили в реанимацию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жителя Нижнего Новгорода жестоко избили из-за замечания продавцу на рынке. Сотрудники полиции оперативно задержали нападавших.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Байден допустил оговорки в выступлении о покушении на Трампа. На Западе их назвали вопиющими

      Премьер-министр Эстонии Каллас подала в отставку

      Топ-модель снялась топлес на яхте для журнала

      Украинский дрон сбросил боеприпас на машину с двумя россиянами

      На Украине рассказали о возросших в два раза темпах мобилизации

      Россиянин оказался в больнице с пробитой головой после отдыха в пабе

      СКР расследует новые преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области

      Названы пять помогающих не потолстеть после похудения правил

      Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на граждан кредиты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше