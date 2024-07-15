Россиянин оказался в больнице с пробитой головой после отдыха в пабе

Житель Петербурга оказался в больнице с пробитой головой после отдыха в пабе

Житель Санкт-Петербурга оказался в больнице с пробитой головой после отдыха в ирландском пабе. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, 43-летний россиянин пришел в заведение на шоссе Революции. Там он познакомился с 34-летним посетителем, вместе они начали выпивать.

Внезапно между мужчинами возникла ссора. Младший гость достал биту и ударил ей оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и гематомы. Пациента поместили в реанимацию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жителя Нижнего Новгорода жестоко избили из-за замечания продавцу на рынке. Сотрудники полиции оперативно задержали нападавших.