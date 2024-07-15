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09:24, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Российские девелоперы потеряли доступ к документации из популярного облачного сервиса

Девелоперы из России потеряли доступ к документам в облачной системе Autodesk

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Девелоперы из России потеряли доступ к американскому популярному облачному сервису Autodesk. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в системе у специалистов из России хранилась проектная документация. Сообщается, что компания начала блокировать доступ тем, кто пользовался сервисом по обходу блокировок или делал закупки через другие страны.

Президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) Михаил Викторов и другие специалисты подтвердили, что российским пользователям недоступны файлы, находящиеся в облачном сервисе.

Autodesk запретил пользоваться его программами российским компаниям в марте 2024 года. В организации это решение объяснили антироссийскими санкциями Евросоюза.

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