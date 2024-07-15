Российские средства ПВО сбили украинский истребитель

Минобороны России сообщило о сбитом средствами ПВО в зоне СВО украинском МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной операции (СВО) многоцелевой истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, система ПВО сбила 36 украинских беспилотников и пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По данным Минобороны России, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотника, 23710 единиц военной автомобильной спецтехники, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 1378 боевых машин РСЗО, 16586 танков и других бронемашин, а также 551 зенитный ракетный комплекс.

Ранее ведомство сообщало об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге одним ударом. Как стало известно, атака проведена расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Кроме того, 2 июля в Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских Су-27 и повреждении еще двух истребителей на аэродроме Миргород в Полтавской области.