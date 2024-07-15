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08:30, 15 июля 2024Забота о себе

Сексолог рассказала о новой эротической тенденции

Фото: Unsplash

Секс-игрушки стали обычной частью сексуального благополучия, считает сексолог Джиджи Энгл. О новой эротической тенденции она рассказала изданию Metro.

По мнению Энгл, мысль, что в доме может храниться игрушка для взрослых, сегодня стала социально приемлемой и больше никого не шокирует. Сексолог считает, что этот факт свидетельствует о том, что люди стали более позитивными и открытыми в отношении секса и эротического удовольствия.

Также эксперт заметила, что с каждым годом увеличивается спрос на товары, предназначенные для женского сексуального удовлетворения. По ее мнению, это хороший знак, показывающий, что женское наслаждение тоже приобрело ценность и стало ключевым фактором хорошей интимной жизни.

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      Алиса Дмитриева
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