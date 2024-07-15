Трамп объяснил чудом промах стрелка при покушении

Трамп назвал чудом, что он выжил при попытке покушения в Пенсильвании

Бывший американский лидер и претендент в кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп сообщил, что он мог умереть во время покушения на митинге в Пенсильвании, «но произошло чудо». Интервью с ним публикует издание The New York Post.

«Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, он назвал это чудом... Многие говорят, что благодаря удаче или Богу я все еще здесь», — отметил Трамп.

О покушении на жизнь бывшего президента США стало известно вечером 13 июля. Стрелка ликвидировали в 140 метрах от трибуны, где выступал политик. Позднее сообщалось, что дома и в машине у стрелка нашли взрывные устройства.