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14:27, 15 июля 2024Спорт

Украинского футболиста отстранили за попытку подмены допинг-пробы

Украинского футболиста Баланюка отстранили за попытку подмены допинг-пробы

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

Национальный антидопинговый центр Украины временно отстранил нападающего грузинского «Самгурали» Дениса Баланюка. Об этом сообщается на сайте организации.

К украинскому спортсмену применили санкции за попытку подмены допинг-пробы, подробности дела не раскрываются. Срок временного отстранения Баланюка будет отсчитываться с 29 декабря 2023 года.

27-летний Баланюк выступал за «Днепр», польскую «Вислу», киевский «Арсенал». С 2020 по 2021 год форвард играл за московское «Торпедо».

В июне олимпийского чемпиона из США Гила Робертса дисквалифицировали на восемь лет за применение допинга. В организме легкоатлета нашли запрещенные препараты остарин и лигандрол.

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      Алексей Гусев
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