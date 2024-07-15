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09:06, 15 июля 2024Россия

В Москве пять рожениц на последних сроках застряли в лифте

Shot: пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома в Москве

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома на улице Ленской на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, утром в понедельник, 15 июля, женщины поехали рожать на третий этаж родильного дома ГКБ имени Ерамишанцева. Их сопровождала медсестра.

Внезапно лифт уехал на минус первый этаж и встал. Прямо там у одной женщины начались схватки. С ремонтными службами связаться не удавалось, будущие мамы начали паниковать.

У одной из пациенток была связь, и она смогла дозвониться до мужа. Тот вызвал спасателей. Женщины провели в запертом лифте около часа.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 24-летней роженице удалили опухоль из клеток с мужскими гормонами. Россиянка поступила в больницу на плановое кесарево сечение, в результате родов на свет появилась здоровая девочка весом три килограмма и ростом 49 сантиметров.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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