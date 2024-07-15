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14:25, 15 июля 2024Бывший СССР

В Одессе прогремел взрыв

«Страна.ua»: в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Leah Millis / Reuters

В Одесской области на юге Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

По информации журналистов, взрыв раздался в Одессе в понедельник, около 14:15. В какой части города он произошел, а также какие объекты получили повреждения, не уточняется.

Взрыв прозвучал в Одессе на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в регионе 15 июля в 14:14 и продлилась до 14:25, написал в Telegram глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Утром в понедельник после объявления воздушной тревоги на территории всей Украины взрыв также раздался в Одессе. Он был слышен около 8:30 утра.

Кроме того, в ночь на 15 июля в Одессе произошла серия взрывов. После этого в городе начался мощный пожар, который усилился в результате детонации.

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      Екатерина Грищенко
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