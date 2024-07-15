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18:11, 15 июля 2024Россия

В России ответили на слова Зеленского о необходимости участия Москвы в новом саммите

Сенатор Карасин: не Зеленскому решать вопрос участия России в саммите по Украине

Фото: Nathan Howard / Reuters

Россия сама примет решение об участии в новом мирном саммите по урегулированию украинского конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, что представителям Москвы необходимо присутствовать на мероприятии.

«Во-первых, не Зеленскому решать, что должна делать Россия. Во-вторых, все зависит от того, как будет организован этот контакт и форум. И в-третьих, мы сами определим время и условия, тем более что они уже почти сформулированы самой жизнью, и об этом говорил наш президент. Поэтому Зеленский, конечно, человек решительный, но слово "должны" в данном случае к России не подходит», — сказал он.

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Владимир Зеленский заявил, что российские представители должны присутствовать на второй конференции по вопросу завершения военного конфликта. «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — сказал политик. По его словам, для этого к ноябрю необходимо создать план на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

Мирный саммит по Украине проходил 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на мероприятие не пригласили. По итогам мероприятия украинский лидер допустил, что вторая встреча пройдет в ближайшие месяцы.

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