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11:48, 15 июля 2024Россия

В России учитель оскорбил «оборзевшую» школьницу под запись и поплатился

В Сибири учитель оскорбил девочку-спортсменку, его привлекли к ответственности

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Сибири школьный учитель оскорбил 13-летнюю девочку на уроке. Аудиозапись с высказываниями мужчины, которые ученики записала на диктофон, опубликовал Telegram-канал «Борус.Люди».

На записи мужской голос говорит, что девочка «оборзела просто», и угрожает ударить ее о дверной косяк. После этого педагог заявляет ученице, что она «никто как спортсменка», и выражает готовность поспорить на миллион рублей.

По данным местных органов прокуратуры, инцидент произошел в Козульском районе Красноярского края на уроке географии. Учителя привлекли к дисциплинарной ответственности, сделав ему выговор. Помимо этого, мужчину обязали компенсировать причиненный девочке моральный вред.

Ранее в Москве учительница отчитала детей за незнание гимна России. На видеозаписи инцидента детский голос обещает показать видео своей матери. После этого в отношении женщины была начала проверка.

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      Алан Босиков
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