В России заявили о цифровой русофобии со стороны YouTube

Омбудсмен Москалькова назвала удаление российских каналов на YouTube русофобией

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала удаление российских каналов видеохостингом YouTube проявлением русофобии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ограничение доступа к информации, особенно в такой массовой форме, не что иное, как дискриминация и цифровая русофобия», — заявила Москалькова, комментируя сведения о количестве российских аккаунтов, заблокированных видеохостингом в 2024 году.

Ранее сообщалось, что за 2024 год YouTube заблокировал 83 российских канала. Также отмечалось, что с 2020 года видеохостинг ограничил доступ более чем к 200 аккаунтам из России.

До этого сообщалось, что YouTube заблокировал каналы нескольких российских артистов. Ограничительные меры применили к аккаунтам Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), а также блогера и актера Вячеслава Манучарова.