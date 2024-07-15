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08:58, 15 июля 2024Россия

В российском регионе самокатчик сбил малолетнего велосипедиста и попал на видео

Мужчина на электросамокате сбил восьмилетнего велосипедиста в Южно-Сахалинске

Мужчина на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде в Южно-Сахалинске, сообщает Госавтоинспекция Сахалинской области. По информации ведомства, мальчик пострадал в результате столкновения.

Как сообщает Госавтоинспекция, 40-летний мужчина на электросамокате ехал по тротуару. В этот момент несовершеннолетний выехал из-за угла здания, после чего они столкнулись.

Произошедшее попало на видео, опубликованное в Telegram-канале IT SAKH.

Ранее Госдума поддержала высокие штрафы для водителей электросамокатов. Впоследствии пьяная езда на электросамокате или велосипеде может наказываться штрафом от 20 до 30 тысяч рублей, а превышение скорости — до пяти тысяч рублей.

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      Анастасия Алимпиева
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