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04:25, 15 июля 2024Мир

В Сомали во время трансляции Евро пять человек погибли при взрыве заминированной машины

В Сомали во время трансляции финала Евро у кафе взорвалась заминированная машина

Кадр: @MoBakayle

В столице Сомали Могадишо произошел взрыв у кафе во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу Евро-2024. Как отмечает телерадиокомпания Shabelle Media Network, причиной взрыва стала заминированная машина.

По меньшей мере пять человек погибли, около 20 пострадали, уточнили в местной полиции. Там добавили, что припаркованный автомобиль был заминирован террористами.

Взрыв повредил находящиеся вокруг машины, взрывной волной в ближайших домах выбило стекла. На месте продолжают работать правоохранители.

В апреле иностранные авиакомпании отменили рейсы в Сомали из-за ситуации с безопасностью в африканской стране. Полеты в международный аэропорт Могадишо приостановили по меньшей мере три перевозчика, а именно Turkish Airlines, Qatar Airways и Fly Dubai.

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      Марина Совина
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