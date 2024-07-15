В Сомали во время трансляции Евро пять человек погибли при взрыве заминированной машины

В Сомали во время трансляции финала Евро у кафе взорвалась заминированная машина

В столице Сомали Могадишо произошел взрыв у кафе во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу Евро-2024. Как отмечает телерадиокомпания Shabelle Media Network, причиной взрыва стала заминированная машина.

По меньшей мере пять человек погибли, около 20 пострадали, уточнили в местной полиции. Там добавили, что припаркованный автомобиль был заминирован террористами.

Взрыв повредил находящиеся вокруг машины, взрывной волной в ближайших домах выбило стекла. На месте продолжают работать правоохранители.

В апреле иностранные авиакомпании отменили рейсы в Сомали из-за ситуации с безопасностью в африканской стране. Полеты в международный аэропорт Могадишо приостановили по меньшей мере три перевозчика, а именно Turkish Airlines, Qatar Airways и Fly Dubai.