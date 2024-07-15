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17:41, 15 июля 2024Россия

Защищавшимся от ворвавшихся в квартиру подростков россиянам пригрозили наказанием

Защищавшимся от напавших подростков жителям Благовещенска грозит наказание

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Супругам из Благовещенска, которые защищались от ворвавшихся в их квартиру подростков, грозит наказание. Об этом рассказала хозяйка жилья в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам россиянки, конфликт начался после того, как они с мужем сделали девятиклассникам в квартире ниже замечание из-за шумной вечеринки. Женщина позвонила матери одного из несовершеннолетних, после чего подростки разошлись. На следующий день к супругами пришли друзья школьников, чтобы отомстить.

Собеседница издания заявила, что подростки проникли в квартиру, запустили туда дымовую шашку и забрызгали из перцового баллончика собаку. Хозяев в этот момент внутри не было. Когда они вернулись, то увидели, что из двери идет дым, а возле входа стоят семеро подростков, которые поинтересовались у мужчины, он ли владелец жилья. «Он сказал, что да, и тогда они [распылили] два перцовых баллончика ему в глаза. Они накинулись всемером на него, он начал им отпор давать. Они поняли, что не вывезут эту движуху. Шестеро убежали в лифт, а одного он с закрытыми глазами успел задержать», — рассказала женщина.

Россиянка подчеркнула, что после произошедшего у нее начались проблемы со зрением. Ее муж, вероятно, получил ожог глаз. Также на его лице заметны гематомы. У собаки зафиксировали химический ожог слизистой глаза, черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы.

Как пишет издание, в полиции женщине сообщили, что одному из подростков грозит штраф или исправительные работы. При этом супругов могут обвинить в избиении несовершеннолетнего. Женщина настаивает, что это была самооборона. «Хорошо досталось этому пацану, мы это не отрицаем. Но мы защищались, на нас напали семеро человек. Мы защищали свою территорию и себя», — заявила она.

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Женщина уточнила, что дело пока не возбудили, так как решения по травмам подростка еще нет.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, разрешающий превышение необходимой самообороны в случае проникновения в жилище. Подчеркивается, что норма будет действовать исключительно в пределах своего жилья. Однако правительство России отправило документ на доработку.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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