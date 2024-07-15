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09:09, 15 июля 2024Из жизни

Женщина впервые поучаствовала в лотерее и выиграла 2,7 миллиона рублей

В США женщина впервые поучаствовала в лотерее и выиграла 2,7 миллиона рублей

Фото: dylan nolte / Unsplash

В штате Мэриленд, США, женщина, впервые решившая поучаствовать в лотерее, выиграла 31,2 тысячи долларов (2,7 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Женщина проводила время с друзьями и решила ради разнообразия сделать ставку в виртуальных скачках. Она купила лотерейный билет, выбрала трех лошадей в качестве фаворитов и поставила на них шесть долларов. При этом она даже не стала следить за ходом игры. Женщина проверила билет только потому, что ее уговорили это сделать друзья. Тогда она и увидела, что выиграла.

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«Я была потрясена, когда увидела сумму, потому что никогда в жизни не выигрывала столько денег», — рассказала счастливица. Она отпраздновала победу, оплатив напитки друзей. Женщина планирует потратить выигрыш на ремонт дома и обучение сына в колледже.

Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания, США, больная раком женщина решила отпраздновать сразу два праздника покупкой лотерейного билета и выиграла пять миллионов долларов. Она думает потратить часть призовых денег на поездку на Аляску.

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      Юлия Юткина
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