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03:31, 16 июля 2024Из жизни

Дочь 100-летней женщины рассказала о ее секретах долголетия

100-летняя ирландка назвала умеренность секретом долгой жизни

Фото: evrymmnt / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Ирландии отпраздновала 100-й день рождения и поделилась секретами долгой жизни. Об этом пишет Irish Independent.

Кэти Стонтон отметила свой юбилей с размахом: на ее праздник в доме престарелых в городке Карриг-он-Банноу пришло около 130 человек. Именинница утопала в цветах. Среди гостей ирландки-долгожительницы были шестеро детей Стонтон, 19 внуков, 39 правнуков и четверо праправнуков.

Ее дочь Мэри назвала секретом долголетия матери ее умеренность во всем, Она также рассказала, что Стонтон первый член их семьи, который дожил до ста лет. Сестры Стонтон младше нее, а родители женщины не дожили до этого возраста. Мэри также подчеркнула, что ее мать всегда была очень щедрой и при этом очень самостоятельной женщиной.

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      Антонина Черташ
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