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13:19, 16 июля 2024Ценности

46-летняя Диана Гурцкая кардинально сменила имидж

Певица Диана Гурцкая показала новый имидж с короткой стрижкой и рваной челкой

Фото: @diana.gurtskaya.official

Российская эстрадная певица Диана Гурцкая кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница отметила, что выступила на Юбилейном образовательном форуме певца Леонида Агутина в Сочи. При этом для мероприятия она выбрала черное полупрозрачное платье длины миди с красно-синими полосками. Также артистка надела объемное колье и украшения на кисти рук.

Кроме того, на размещенных кадрах знаменитость показала новую прическу. Так, она сделала короткую стрижку слоями с рваной челкой.

Ранее в июле российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала внешность после смены имиджа.

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      Карина Черных
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