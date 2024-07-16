46-летняя Диана Гурцкая кардинально сменила имидж

Певица Диана Гурцкая показала новый имидж с короткой стрижкой и рваной челкой

Российская эстрадная певица Диана Гурцкая кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница отметила, что выступила на Юбилейном образовательном форуме певца Леонида Агутина в Сочи. При этом для мероприятия она выбрала черное полупрозрачное платье длины миди с красно-синими полосками. Также артистка надела объемное колье и украшения на кисти рук.

Кроме того, на размещенных кадрах знаменитость показала новую прическу. Так, она сделала короткую стрижку слоями с рваной челкой.

Ранее в июле российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала внешность после смены имиджа.