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17:20, 16 июля 2024Силовые структуры

Бастрыкин потребовал проверить гражданство таксистов после стрельбы в Петербурге

Бастрыкин поручил проверить гражданство таксистов после стрельбы в Петербурге

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить законность получения российского гражданства участниками конфликта, в ходе которого произошла стрельба на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК потребовал выяснить основания для пребывания мигрантов в стране. Он дал указание относительно квалификации содеянного. Причиной конфликта между приезжими таксистами могла стать конкуренция, отметили в СК.

О стрельбе на Комендантском проспекте стало известно вечером 13 июля. В полицию доставили трех мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

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      Любовь Ширижик
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