Бастрыкин потребовал проверить гражданство таксистов после стрельбы в Петербурге

Бастрыкин поручил проверить гражданство таксистов после стрельбы в Петербурге

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить законность получения российского гражданства участниками конфликта, в ходе которого произошла стрельба на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК потребовал выяснить основания для пребывания мигрантов в стране. Он дал указание относительно квалификации содеянного. Причиной конфликта между приезжими таксистами могла стать конкуренция, отметили в СК.

О стрельбе на Комендантском проспекте стало известно вечером 13 июля. В полицию доставили трех мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.