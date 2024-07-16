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14:38, 16 июля 2024Экономика

Биржевые цены на бензин в России обновили очередной максимум

Стоимость бензина Аи-95 на СПбМТСБ превысила 72 тысячи рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Стоимость бензина премиального сорта Аи-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник, 16 июля, обновила очередной максимум и превысила отметку в 72 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 14:30 по московскому времени котировки поднялись на 1,87 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составили 72 417 рублей. Достигнутый результат стал максимальным в 2024 году и вышел на уровень сентября 2023-го.

К этому времени стоимость тонны Аи-92 выросла на 1,37 процента и поднялась до отметки в 56 360 рублей. В свою очередь, летнее дизельное топливо подорожало на 0,85 процента, до 59 834 рублей.

Биржевая стоимость автомобильного топлива в России растет с июня 2024 года. Опасения участников рынка связаны с рисками нехватки бензина в летний пиковый период спроса на фоне отмены правительством запрета на его вывоз. Временное разрешение на экспорт действует до 31 июля 2024 года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти могут вернуть ограничительную меру уже в августе, если ситуация с розничными топливными ценами в стране продолжит развиваться в подобном ключе.

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