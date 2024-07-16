Действующий президент Руанды стал лидером на выборах с более 99 процентами голосов

Действующий президент Руанды Кагаме набрал на выборах 99,15 процента голосов

Действующий лидер Руанды Поль Кагаме набрал 99,15 процента голосов на президентских выборах, согласно предварительным результатам подсчета 79 процентов бюллетеней. Об этом со ссылкой на Национальную избирательную комиссию Руанды сообщает ТАСС.

Глава единственной разрешенной в Руанде оппозиционной партии зеленых Франк Хабинеза набрал 0,53 процента голосов, а независимый кандидат Филипп Мпайимана — 0,32 процента, указали в избиркоме.

Ранее стало известно, что Руанда исчезла из списка подписантов коммюнике по итогам мирной конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке. МИД Швейцарии не объяснил причину пропажи.