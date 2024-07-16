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12:33, 16 июля 2024Мир

Действующий президент Руанды стал лидером на выборах с более 99 процентами голосов

Действующий президент Руанды Кагаме набрал на выборах 99,15 процента голосов

Фото: Jean Bizimana / Reuters

Действующий лидер Руанды Поль Кагаме набрал 99,15 процента голосов на президентских выборах, согласно предварительным результатам подсчета 79 процентов бюллетеней. Об этом со ссылкой на Национальную избирательную комиссию Руанды сообщает ТАСС.

Глава единственной разрешенной в Руанде оппозиционной партии зеленых Франк Хабинеза набрал 0,53 процента голосов, а независимый кандидат Филипп Мпайимана — 0,32 процента, указали в избиркоме.

Ранее стало известно, что Руанда исчезла из списка подписантов коммюнике по итогам мирной конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке. МИД Швейцарии не объяснил причину пропажи.

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      Глеб Бажуткин
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