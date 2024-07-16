Оптовые цены на электроэнергию в России взлетели

«Ъ»: оптовая стоимость электроэнергии в России обновила исторический максимум

В первой ценовой зоне России (европейская часть и Урал) оптовые цены на электроэнергию с поставкой 16 июля поднялись выше двух тысяч рублей за мегаватт-час, что стало максимумом за всю историю. С начала месяца рост цен составил девять процентов, передает «Коммерсантъ».

Под оптовыми ценами подразумевают биржевую стоимость с поставками на сутки вперед, где покупатели приобретают реально выработанные мегаватт-часы. Тарифы для населения регулируются государством, поэтому на граждан рост не перекладывается.

До этого лета рекорд стоимости электроэнергии в опте был установлен в январе текущего года — 1,75 тысячи рублей. Основной причиной взлета стал рост потребления в условиях аномальной жары в южных регионах и возникшая в этот период нехватка генерации.

Стоимость мегаватт-часа в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга достигла 2,64 тысячи рублей на фоне роста потребления на девять процентов. В то же время ОЭС Урала и Центра цены за прошлую неделю снизились на 1 процент и 3 процента.

В начале июля в Ростовской области и Краснодарском крае даже вводили временные графики отключения электроэнергии, чтобы не допустить перегрузки сетевого оборудования. Причиной таких действий в «Системном операторе» называли аварии на электростанциях.

Накануне, 15 июля, замглавы Минэнерго Евгений Грабчак заверил, что риски новых отключений снизились, потому что в регионе стала значительно меньше ремонтная кампания.