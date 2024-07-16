Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 16 июля 2024Силовые структуры

ФСБ поймала обокравшего четыре банка жителя ХМАО

Под Тюменью ФСБ поймала мужчину, похитившего 17 млн рублей у четырех банков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тюменской области ФСБ поймала жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который обокрал четыре банка более чем на 17 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В отношении него возбуждено восемь уголовных дел по статьям о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и о преднамеренном банкротстве. Мужчине грозит до десяти лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

По данным правоохранителей, злоумышленник — житель Сургута. Он работал вместе с подельниками. Мошенники использовали подложные документы, с их помощью оформляли кредиты в банках с государственным участием. Таким образом фигуранту удалось похитить более 17 миллионов рублей. На большую часть из этих денег мужчина заключил договоры займа и дарения, а затем оформил сделки по отчуждению приобретенного имущества, а позже суд признал его банкротом.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал гражданку Нидерландов и Израиля, бизнес-коуча Наталью Закхайм.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Редкие артефакты нашли в России

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      В США описали сценарий российского ядерного удара в космосе

      Сувениры в виде фаллосов оказались в продаже на российском курорте и попали на видео

      Названы главные способы снизить риск рака

      Экс-депутат Рады заявил о запредельном недовольстве украинцев Зеленским

      В России разработали усовершенствованную машину поддержки «Солнцепеков»

      Такер Карлсон заявил о возможности Трампа предотвратить ядерную войну

      В США заявили о незнании Байденом хода предвыборной гонки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше