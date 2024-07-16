ФСБ поймала обокравшего четыре банка жителя ХМАО

Под Тюменью ФСБ поймала мужчину, похитившего 17 млн рублей у четырех банков

В Тюменской области ФСБ поймала жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который обокрал четыре банка более чем на 17 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В отношении него возбуждено восемь уголовных дел по статьям о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и о преднамеренном банкротстве. Мужчине грозит до десяти лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

По данным правоохранителей, злоумышленник — житель Сургута. Он работал вместе с подельниками. Мошенники использовали подложные документы, с их помощью оформляли кредиты в банках с государственным участием. Таким образом фигуранту удалось похитить более 17 миллионов рублей. На большую часть из этих денег мужчина заключил договоры займа и дарения, а затем оформил сделки по отчуждению приобретенного имущества, а позже суд признал его банкротом.

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