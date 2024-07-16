Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
2:1
Завершен
Фанни Штолляр
Будапешт
Эрика Андреева
Сегодня
22:00 (Мск)
Дарья Семенистая
Палермо
Екатерина Макарова
2:0
Завершен
Тимя Бабош
Будапешт
Пюник
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мн
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
14:20, 16 июля 2024Спорт

Головин высказался о роли капитана «Монако»

Головин о роли капитана «Монако»: это и ответственность, и приятные ощущения

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский полузащитник Александр Головин высказался о роли капитана «Монако». Его слова передает «Матч ТВ».

«Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали и добивались результата», — поделился Головин. Хавбек отметил, что многие игроки команды наделены лидерскими качествами и могут повести за собой.

Головин был капитаном «Монако» в товарищеском матче против бельгийского «Серкль Брюгге». Встреча прошла 13 июля и завершилась ничьей со счетом 1:1.

В прошедшем сезоне россиянина признавали лучшим игроком месяца «Монако» четыре раза за сезон-2023/2024. Всего за сезон он забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 25 матчах Лиги 1.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Редкие артефакты нашли в России

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      В США описали сценарий российского ядерного удара в космосе

      Сувениры в виде фаллосов оказались в продаже на российском курорте и попали на видео

      Названы главные способы снизить риск рака

      Экс-депутат Рады заявил о запредельном недовольстве украинцев Зеленским

      В России разработали усовершенствованную машину поддержки «Солнцепеков»

      Такер Карлсон заявил о возможности Трампа предотвратить ядерную войну

      В США заявили о незнании Байденом хода предвыборной гонки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше