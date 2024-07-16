Головин о роли капитана «Монако»: это и ответственность, и приятные ощущения

Российский полузащитник Александр Головин высказался о роли капитана «Монако». Его слова передает «Матч ТВ».

«Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали и добивались результата», — поделился Головин. Хавбек отметил, что многие игроки команды наделены лидерскими качествами и могут повести за собой.

Головин был капитаном «Монако» в товарищеском матче против бельгийского «Серкль Брюгге». Встреча прошла 13 июля и завершилась ничьей со счетом 1:1.

В прошедшем сезоне россиянина признавали лучшим игроком месяца «Монако» четыре раза за сезон-2023/2024. Всего за сезон он забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 25 матчах Лиги 1.