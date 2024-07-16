Канцлер Австрии выступил против бойкота Венгрии

Канцлер Австрии Нехаммер выступил против бойкота Венгрии в Совете ЕС

Австрия выступает против бойкота председательства Венгрии в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Twitter).

«Венгерскому премьер-министру Виктору Орбану нужно дать отпор за его несогласованные действия, но не бойкотировать председательство в Евросовете», — рассказал канцлер.

Он добавил, что «министры правящей Австрийской народной партии будут продолжать участие» в советах и заседаниях органа, так как, по его мнению, вопросов для обсуждений и поиска решений «достаточно».

Ранее стало известно, что депутаты Европейского парламента (ЕП) захотели лишить Венгрию права голоса в ЕС за визит Орбана в Россию и Китай, так как он якобы воспользовался фактом председательства страны в сообществе.

Также министры иностранных дел Евросоюза намерены проигнорировать саммит Венгрии по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа.

