Москвичка выпрыгнула в окно за расшалившимся сыном

В Москве женщина выпрыгнула в окно за расшалившимся четырехлетним сыном

В Москве женщина выпрыгнула в окно за расшалившимся четырехлетним сыном. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, мальчик играл в гостиной, пока его мать занималась домашними делами. Малыш решил попрыгать на диване, стоявшим рядом с открытым окном. Внезапно он не рассчитал сил и вылетел.

Жительница столицы мгновенно заметила пропажу ребенка и на эмоциях выпрыгнула за ним.

Ситуацию спасло то, что семья живет на первом этаже. Детсадовец упал головой вниз и попал в реанимацию — врачи диагностировали у него перелом лобной кости. В скором времени его пообещали выписать домой.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке восьмиклассница выпала из окна во время ссоры с матерью. Россиянка отобрала у дочери смартфон. Старшеклассница разозлилась, закрылась в комнате и начала угрожать матери, что лишит себя жизни. Она вскочила на подоконник, не удержалась и сорвалась с высоты третьего этажа.

Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей таза, закрытым переломом левой руки и множеством ушибов.